Осенью на территории городского округа Дубна высадят более 35 тысяч цветов

Свыше 35 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов высадят этой осенью в цветниках в городском округе Дубна, сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров. Озеленение проведут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Территорию украшают к 70-летию Дубны. Это событие отпразднуют в 2026 году. Работы начали проводить уже сейчас, чтобы растения успели окрепнуть до наступления устойчивых морозов. Отмечается, что перед высадкой почву в клумбах тщательно подготовили.
Весной молодые цветы можно будет найти на Комсомольской и Менделеевской набережных, главных улицах Дубны, в парковых зонах и у мемориальных комплексов. Распуститься они должны к майским праздникам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.