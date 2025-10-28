В России призвали отмечать фестиваль урожая вместо Хеллоуина

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что празднование Хеллоуина напоминает поклонение нечисти. Он отметил, что сам факт вызывает тревожность в связи с тем, что праздник не является русским. Также Хеллоуин нельзя назвать праздником, и отмечать его не стоит ни атеистам, ни религиозным людям.