В Ростове перед судом предстанет девушка, подозреваемая в попытке сбыта запрещенных веществ

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет девушка, подозреваемая в попытке сбыта запрещенных веществ через тайники.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в значительном и крупном размере.

Следствие установило, что в мае этого года девушка через интернет получила от сообщника партии запрещенных веществ, расфасованных на дозы. По версии обвинения, препараты предназначались для сбыта на территории города с использованием метода тайников-закладок.

Реализовать свой преступный замысел дончанка не успела, так как была задержана сотрудниками полиции. Все вещества были изъяты правоохранителями. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

