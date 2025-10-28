Поколение действий: в Самарканде молодежь мира говорит о будущем планеты

«Молодежь — одна из самых уязвимых групп перед лицом климатических изменений. Из-за засух и потери плодородных земель некоторые лишаются доступа к образованию и даже к базовым правам — чистой воде и пище. Эти проблемы в скором времени могут коснутся всех нас, поэтому молодые люди должны участвовать в принятии климатических решений. Эта встреча в Самарканде помогает обменяться идеями и выработать рекомендации, которые государства смогут внедрить на национальном и региональном уровнях», — рассказала делегат от Узбекистана, проектный менеджер Агентства по делам молодежи Рухсора Шакирова.