В Усть-Илимске полицейские проверяют сообщение о выходе медвежонка к людям

Лесной обитатель заинтересовался старым холодильником.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске полицейские проверяют сообщение о выходе медвежонка к людям. Вечером в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что на своем дачном участке в СНТ «Гидростроитель» столкнулась с диким животным.

— Лесной обитатель заинтересовался старым холодильником, который хозяйка дома выставила на улицу. Заметив человека человека, медвежонок убежал в лес, — сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина уточнила, что уже встречала этого зверя возле своего участка ранее, но не стала обращаться в полицию. На место выехали правоохранители, чтобы проверить информацию и в случае нахождения зверя обеспечить безопасность жителей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что пантера, которая укусила 3-летнего ребенка в Ангарске, живет в иркутском зоопарке.