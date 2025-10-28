В Усть-Илимске полицейские проверяют сообщение о выходе медвежонка к людям. Вечером в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что на своем дачном участке в СНТ «Гидростроитель» столкнулась с диким животным.
— Лесной обитатель заинтересовался старым холодильником, который хозяйка дома выставила на улицу. Заметив человека человека, медвежонок убежал в лес, — сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Женщина уточнила, что уже встречала этого зверя возле своего участка ранее, но не стала обращаться в полицию. На место выехали правоохранители, чтобы проверить информацию и в случае нахождения зверя обеспечить безопасность жителей.
