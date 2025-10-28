Власти Сочи напомнили о причинах ограничений мобильного интернета

С начала июня в Краснодарском крае и других регионах России стали регулярно вводить ограничения мобильного интернета. В МЦУ Сочи напомнили, что такое решение было принято на фоне увеличения числа воздушных атак. Чиновники заверили, что ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для людей и объектов критической инфраструктуры.
«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак», — пояснил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
По информации МЦУ, телефонная связь и мобильный интернет через сеть 2G продолжает работать стабильно. Также нет ограничений на интернет через Wi-Fi и кабельные линии. Подключить проводной интернет рекомендовали и предпринимателям, использующим банковские терминалы.
Ранее «Югополис» сообщал, что на прошлой неделе мобильный интернет в Краснодарском крае не работал в течение нескольких дней. Недоступны для пользователей были и обычные сервисы, и мессенджеры. По данным сервиса «Сбой.рф» на 26 октября, наибольшее число жалоб на нестабильную связь зафиксировано именно в Краснодарском крае — от 40 до 70% всех обращений по стране. Для сравнения: в Москве их около 10−18%, а в других регионах — не более 8%.