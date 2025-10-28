Автомобильное движение в центре Сочи ограничат 2 и 3 ноября

В связи с проведением «Сочи Марафона», который пройдет 2 и 3 ноября, в центре курорта введут временные ограничения на движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спортивное мероприятие соберет более шести тысяч участников, а его маршрут затронет площадь Зимнего театра и ряд центральных улиц.
Площадь Зимнего театра уже закрыта для проезда. Это связано с подготовкой к забегу, схема объезда со стороны сквера «Фитофантазия» будет действовать до 20:00 4 ноября.
В воскресенье, 2 ноября, с 8:00 до 10:30 проезд ограничат на участке от улицы Театральной, 2 по улице Орджоникидзе от дома № 27 до пересечения с улицей Соколова, по улице Театральной, 9 до пересечения с Курортным проспектом.
В понедельник, 3 ноября, с 4:00 до 15:00 полностью перекроют проезд по улицам Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортному проспекту, Соколова, Орджоникидзе, Москвина, Егорова, Горького, Черноморской, Театральной, Войкова, Кооперативной, Поярко.
В связи с перекрытиями изменятся и схемы движения общественного транспорта. С временными маршрутами можно ознакомиться на сайте администрации Сочи.
Власти рекомендуют жителям и гостям Сочи учитывать временные изменения в организации дорожного движения при планировании своих поездок.