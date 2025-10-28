В Казани на реконструкцию канализационного коллектора выделят 156 млн

В рамках работ предусмотрено восстановление трубопроводов, проведение земляных работ для проектируемых камер, шпунтовое ограждение, разборка покрытий проездов и тротуаров, устройство новых покрытий и озеленение территорий. Также планируется ремонт существующих колодцев и подключение к хозбытовой канализации.