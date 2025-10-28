Ричмонд
В Казани на реконструкцию канализационного коллектора выделят 156 млн

МУП «Водоканал» выделит 156 млн руб. на реконструкцию канализационного коллектора по улице Техническая в Казани.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В рамках работ предусмотрено восстановление трубопроводов, проведение земляных работ для проектируемых камер, шпунтовое ограждение, разборка покрытий проездов и тротуаров, устройство новых покрытий и озеленение территорий. Также планируется ремонт существующих колодцев и подключение к хозбытовой канализации.

Финансирование осуществляется из собственных средств предприятия.

МУП «Водоканал» обеспечивает забор, очистку и распределение воды в Казани, а также осуществляет деятельность по трубопроводному транспорту, технологическому присоединению к электросетям и перевозке грузов специализированным транспортом.

Ранее директор предприятия Рустам Абдулхаков сообщал, что в 2025 году на модернизацию водоканалов в Татарстане будет направлено 1,98 млрд руб.