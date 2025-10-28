В Казани на реконструкцию канализационного коллектора выделят 156 млн

Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
В рамках работ предусмотрено восстановление трубопроводов, проведение земляных работ для проектируемых камер, шпунтовое ограждение, разборка покрытий проездов и тротуаров, устройство новых покрытий и озеленение территорий. Также планируется ремонт существующих колодцев и подключение к хозбытовой канализации.
Финансирование осуществляется из собственных средств предприятия.
МУП «Водоканал» обеспечивает забор, очистку и распределение воды в Казани, а также осуществляет деятельность по трубопроводному транспорту, технологическому присоединению к электросетям и перевозке грузов специализированным транспортом.
Ранее директор предприятия Рустам Абдулхаков сообщал, что в 2025 году на модернизацию водоканалов в Татарстане будет направлено 1,98 млрд руб.