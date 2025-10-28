Ограничение движения по Почаинскому оврагу продлили в Нижнем Новгороде

Ещё с 20 июля на ул. Почаинский овраг в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения движения транспорта.
Изначально их планировалось снять 25 октября, тем не менее этого не произошло.
В горадминистрации со ссылкой на МКУ «ГУММиД» уточнили, что «в связи с необходимостью корректировки проектной документации улица будет открыта к новому сроку».
Ранее сообщалось, что срок создания террасного парка в Нижнем Новгороде могут скорректировать.
К 10 октября на участке было завершено бетонирование пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой и ведётся его гидроизоляция. Параллельно обустраивается фундамент будущего пешеходного моста и подпорных стен вдоль ул. Харитонова.