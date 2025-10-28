Ричмонд
На зарплаты от 200 тысяч работодатели ищут в Омске кадры на почти 2 000 вакансий

Основное число таких вакансий, однако, предполагает работу вахтой.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты сервисов по поиску работы «HeadHunter» проанализировали омские вакансии и назвали те, где в октябре предлагают самые высокие зарплаты. Цифры оплаты там доходят до 344 тыс. рублей.

По данным сервиса, в Омской области открыты более 1,9 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. Медианная предлагаемая зарплата по итогам сентября при этом в Омске составила 68,9 тыс.

Чаще всего большую зарплату предлагают водителям (17% от всех вакансий с оплатой в 200 тыс. рублей в месяц), машинистам (10%), сварщикам (8%).

Работодатели, объявившие об этих вакансиях, чаще всего работают сферах строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (34%), перевозки и логистики, внешней торговли (13%), добычи полезных ископаемых (4%).

Аналитики отметили: подавляющая часть вакансий (75%) предполагает труд вахтовым методом.

Топ-5 таких вакансий для омичей таков:

— электросварщик технологических трубопроводов — от 344,8 тыс. рублей до вычета налогов;

— моторист цементно-пескосмесительного агрегата 5-го разряда — до 240 тыс.;

— руководитель сметного отдела (зарубежный проект) — от 223 тыс.;

— ведущий инженер ПТО — 220 тыс. после вычета налогов;

— начальник отдела капстроительства — от 200 тыс. до вычета.

Ранее мы сообщали, что с начала года в Омской области работу на ярмарках вакансий искали около 3 тыс. человек.