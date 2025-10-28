На улице Попова в Пензе отремонтировали детский сад № 109

В ходе работ специалисты заменили в учреждении системы водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, установили новую автоматическую пожарную сигнализацию. Также они отремонтировали кровлю и фасад здания, выполнили внутреннюю отделку в спальных и игровых комнатах, раздевалках и актовом зале, модернизировали пищеблок и прачечную. Сейчас учреждение оснащают мебелью и всем необходимым оборудованием.