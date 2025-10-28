На улице Попова в Пензе отремонтировали детский сад № 109

Детский сад № 109 на улице Попова в Пензе отремонтировали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
В ходе работ специалисты заменили в учреждении системы водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, установили новую автоматическую пожарную сигнализацию. Также они отремонтировали кровлю и фасад здания, выполнили внутреннюю отделку в спальных и игровых комнатах, раздевалках и актовом зале, модернизировали пищеблок и прачечную. Сейчас учреждение оснащают мебелью и всем необходимым оборудованием.
Помимо этого, на прилегающей к детскому саду территории привели в порядок асфальтовое покрытие. Открыть обновленное дошкольное учреждение планируют к концу ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.