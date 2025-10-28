В спорткомплексе «Черемшан» в Татарстане открыли обновленный бассейн

Обновленный бассейн открыли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Черемшан» в Республике Татарстан после капитального ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в исполнительном комитете Черемшанского муниципального района.
Специалисты выполнили в здании отделочные работы и улучшили инженерные сети, привели в порядок раздевалки и душевые. В самом бассейне мастера обновили системы фильтрации и обогрева. Теперь жители и гости Черемшанского района разных возрастов смогут заниматься плаванием и аквааэробикой в современных и комфортных условиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.