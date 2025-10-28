У сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отобрали румынские паспорта на границе: Что происходит

Сотни граждан с двойным гражданством — румынским и молдавским — остались без документов после того, как их удостоверения личности были задержаны на границе. Независимо от того, пересекали ли они границу из Румынии в Молдову или наоборот, у 870 граждан документы были изъяты пограничной полицией. Основной причиной стала фиктивная регистрация по месту жительства в Румынии.