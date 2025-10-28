У сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отобрали румынские паспорта на границе: Что происходит

Сотни молдаван с фиктивной пропиской остались без румынских удостоверений личности.
Сотни граждан с двойным гражданством — румынским и молдавским — остались без документов после того, как их удостоверения личности были задержаны на границе. Независимо от того, пересекали ли они границу из Румынии в Молдову или наоборот, у 870 граждан документы были изъяты пограничной полицией. Основной причиной стала фиктивная регистрация по месту жительства в Румынии.
В случае молдаван, которые сделали регистрацию по месту жительства в Румынии, проводились проверки. У тех, у кого была выявлена фиктивная регистрация, применялись меры закона: при пересечении пунктов пропуска между Румынией и Молдовой их удостоверения личности изымались. Без этих документов 870 граждан больше не смогут свободно перемещаться по странам Европейского союза, сообщает 24iasi.ro.
"В соответствии с положениями статьи 18 Постановления об чрезвычайных ситуациях № 105 от 2001 года о государственной границе Румынии, в случаях, когда устанавливается, что проездные документы не соответствуют требованиям закона для предоставления право их обладателю на въезд или выезд из страны, начальник пункта пропуска может приостановить его поездку.
С начала этого года во время проведения специальных миссий на пунктах пересечения границы с Молдовой, структурами, подчинёнными Территориальному инспекторату Пограничной полиции Ясс, были задержаны примерно 870 удостоверений личности для передачи органам, их выдавшим, поскольку они больше не считались действительными проездными документами", — говорится в документе, предоставленном редакции 24iași Территориальным инспекторатом Пограничной полиции Ясс.
