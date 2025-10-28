Учёные раскрыли главный источник загрязнения Иртыша

Десятки глаз, полных профессионального любопытства, следят за точными движениями гидрометнаблюдателя. На берегу Иртыша стоит невзрачный, но знаковый для экологов и гидрологов объект — гидропост. Именно здесь, на одном и том же месте, вот уже более 100 лет люди следят за настроением реки. Участники «Экошколы современных медиа» — журналисты и блогеры — стали свидетелями того, как собираются бесценные данные, от которых зависит работа целых отраслей экономики и безопасность региона.