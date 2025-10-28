Боец Олег Хозонхонов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Олег Хозонхонов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Его не стало в возрасте 34 лет. Как рассказал в своих соцсетях мэр района Геннадий Осодоев, Олег учился Восточно-Сибирскую академию образования. После проходил службу в ВС РФ в должности командира отделения. С 2019 года являлся военнослужащим Министерства обороны России.