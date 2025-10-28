Ричмонд
Боец Олег Хозонхонов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

С 2019 года являлся военнослужащим Министерства обороны России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Олег Хозонхонов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Его не стало в возрасте 34 лет. Как рассказал в своих соцсетях мэр района Геннадий Осодоев, Олег учился Восточно-Сибирскую академию образования. После проходил службу в ВС РФ в должности командира отделения. С 2019 года являлся военнослужащим Министерства обороны России.

— Олег дарил окружающим невероятную силу духа, тепло и заботу. Умный, рассудительный, он всегда мог найти выход из самой сложной ситуации, — прокомментировал глава Эхирит-Булагатского района.

С ноября 2024 года Олег Хозонхонов был командирован в зону СВО. 6 февраля 2025 года жизнь молодого сержанта оборвалась. Прощание с защитником Отечества состоится 29 октября в 14.00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Алексей Горобец из Тулуна героически погиб в зоне СВО.