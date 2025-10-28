В Тыве отремонтировали Чеди-Хольскую центральную кожуунную больницу

Здание Чеди-Хольской центральной кожуунной больницы в Тыве обновили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В лечебном учреждении демонтировали старые инженерные сети, в том числе изношенные канализационные трубы, системы холодного и горячего водоснабжения, заменили сантехнику, проложили современные кабели электроснабжения и выполнили внутреннюю отделку помещений. А всего в 2025 году в республике капитально отремонтируют 5 объектов здравоохранения. Еще в регионе собираются построить 12 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.