В Новосибирской области упал спрос на санаторно-курортное лечение

Несмотря на позитивную динамику общей выручки, оздоровительные комплексы Новосибирской области сталкиваются с уменьшением количества отдыхающих, сообщает Infopro54 со ссылкой на данные аналитического портала «Санатории России».

За первое полугодие 2025 года местные санатории оказали услуги более 45 тысячам клиентов, собрав около 1,3 млрд рублей прибыли. Однако уровень загрузки помещений составил лишь треть общего потенциала, что свидетельствует о снижении привлекательности внутреннего отдыха.

Летом число туристов сократилось на 11% — менее 33 тысяч человек воспользовались возможностями курортов региона. Хотя доходы выросли на 14%, эксперты отмечают аналогичные тенденции снижения притока туристов и увеличения оборота денежных средств в регионах Сибири.

Цена на путевки в весеннем сезоне поднималась на 10−20%, но ближе к осени пришлось вводить скидочные акции и привлекать клиентов специальными предложениями, пытаясь привлечь постояльцев на осенний период. Тем не менее, многие потенциальные клиенты предпочли зарубежные курорты, цена на туры в которые выросла на 9% в течение лета.

Количество действующих здравниц в области составляет 22 комплекса с общим фондом в 1700 номеров. Эксперты связывают сокращение популярности отечественного отдыха с климатическими особенностями региона, вынуждая потенциальных туристов выбирать теплые заморские направления.