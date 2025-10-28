В Новосибирской области упал спрос на санаторно-курортное лечение

Цена на путевки в весеннем сезоне поднималась на 10−20%, но ближе к осени пришлось вводить скидочные акции и привлекать клиентов специальными предложениями, пытаясь привлечь постояльцев на осенний период. Тем не менее, многие потенциальные клиенты предпочли зарубежные курорты, цена на туры в которые выросла на 9% в течение лета.