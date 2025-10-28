Власти Челябинской области опровергли фейк о сборе шин для защитных сооружений

Документ будто бы от лица челябинского министерства общественной безопасности ранее начали распространять в соцсетях. Постановление обращалось к жителям областного центра, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других крупных городов. Всем сдающим вторсырье сулили скромную выплату и личную благодарность за участие в акции.
«Этот документ — подделка», — констатирует официальный Telegram-канал министерства и перечисляет признаки, которые свидетельствуют об этом.
Во-первых, такой документ имеет право издавать только губернатор и правительство региона. Во-вторых, его оформление не соответствует закону области «О нормативных актах». Ну и в-третьих, фейковое постановление не ищется в правовых базах.