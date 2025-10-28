В Челябинской области женщина лишилась миллионов после знакомства с мужчиной

Сотрудникам полиции 38-летняя женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной в мессенджере. В ходе общения он предложил ей выгодно инвестировать деньги в акции компаний. Операции, по словам знакомого, будет проводить якобы «профессиональный аналитик», получающий процент от прибыли.
Женщина поверила и перевела деньги на озвученные ей банковские счета. Для этого она даже взяла кредит и заняла средства у знакомых.
— При попытке вывода прибыли мошенники потребовали у пострадавшей внести «комиссию». Заподозрив обман и рассказав обо всём родственникам, женщина отказалась от дальнейших переводов и обратилась в полицию, — рассказали в полиции.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске 30-летняя девушка и её супруг пострадали от рук мошенников и перевели им более 6 миллионов рублей, продав машину и квартиру.