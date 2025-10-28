Ричмонд
В Челябинской области женщина лишилась миллионов после знакомства с мужчиной

Для жительницы Миасса знакомство с мужчиной закончилось потерей 2,5 миллионов рублей. Её убедили «выгодно инвестировать» деньги в акции компаний. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Сотрудникам полиции 38-летняя женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной в мессенджере. В ходе общения он предложил ей выгодно инвестировать деньги в акции компаний. Операции, по словам знакомого, будет проводить якобы «профессиональный аналитик», получающий процент от прибыли.

Женщина поверила и перевела деньги на озвученные ей банковские счета. Для этого она даже взяла кредит и заняла средства у знакомых.

— При попытке вывода прибыли мошенники потребовали у пострадавшей внести «комиссию». Заподозрив обман и рассказав обо всём родственникам, женщина отказалась от дальнейших переводов и обратилась в полицию, — рассказали в полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске 30-летняя девушка и её супруг пострадали от рук мошенников и перевели им более 6 миллионов рублей, продав машину и квартиру.