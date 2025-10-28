Жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО на стадионах города

Нормативы ГТО будут принимать на стадионах «Труд», «Динамо», во Дворце спорта «Олимп» и на других площадках. Сдать их можно с 28 октября по 2 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте, авторизоваться через «Госуслуги», получить медицинский допуск и записаться на выполнение нормативов.