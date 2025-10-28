Ричмонд
Жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО на стадионах города

Нормативы ГТО будут принимать на стадионах Краснодара с 28 октября по 2 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО на стадионах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Нормативы ГТО будут принимать на стадионах «Труд», «Динамо», во Дворце спорта «Олимп» и на других площадках. Сдать их можно с 28 октября по 2 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте, авторизоваться через «Госуслуги», получить медицинский допуск и записаться на выполнение нормативов.

Сдать нормативы ГТО могут дети от шести лет и взрослые — всего 18 возрастных групп. Испытания и их количество зависят от пола и возраста.

Значок ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. С 1 января 2025 года выполнение нормативов позволяет получить налоговый вычет.

Расписание с перечнем видов тестирования опубликовано по ссылке. Задать вопросы можно номеру муниципального центра тестирования ГТО 8 (861) 991−14−54, доб. 205 или на сайте.