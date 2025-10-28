До 48 рублей хотят поднять проезд в автобусах в Ростове

Предполагается, что изменение тарифа позволит требовать от перевозчиков повышения уровня выхода транспорта на городские маршруты, в том числе за счет решения проблемы дефицита водителей. В настоящее время предложения по изменению тарифа направлены на согласование в соответствующие контролирующие органы.