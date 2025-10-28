До 48 рублей хотят поднять проезд в автобусах в Ростове

Администрация города прокомментировала поступающие от горожан вопросы о возможном изменении тарифа на проезд в общественном транспорте.
Напомним, что ранее перевозчики предлагали повысить стоимость одной поездки до 65 рублей, объясняя это ростом себестоимости перевозок с момента последнего повышения тарифов в 2023 году.
Экономическими службами администрации был проведен анализ, по результатам которого было сформулировано предложение установить дифференцированную тарифную шкалу. Согласно проекту, стоимость одной поездки составит 41 рубль при оплате транспортной картой, 44 рубля при безналичном расчете банковской картой и 48 рублей при наличном расчете.
Предполагается, что изменение тарифа позволит требовать от перевозчиков повышения уровня выхода транспорта на городские маршруты, в том числе за счет решения проблемы дефицита водителей. В настоящее время предложения по изменению тарифа направлены на согласование в соответствующие контролирующие органы.
