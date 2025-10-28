Ричмонд
Челябинская дума поддержала установку памятника альпинисту Букрееву

Монумент в честь Букреева появится в Саду камней в центре Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске появится памятник выдающемуся альпинисту, мастеру спорта и обладателю титула «Снежный барс» Анатолию Букрееву. Решение об установке мемориала поддержали депутаты городской думы. Проект прошел все необходимые согласования, включая общественные обсуждения.

— Общая высота композиции составит 5,4 м. Постамент выполнят из гранита, саму скульптуру высотой 3,2 м — из бронзы, — сообщили в городской думе.

На памятнике Букреев изображен стоящим на вершине горы — он прикрывает глаза рукой, глядя вдаль. На постаменте разместят слова самого альпиниста: «В жизни всегда есть место Эвересту». Монумент установят и будут обслуживать за счет средств инициатора проекта.

Анатолий Букреев родился в Коркино и прославился на весь мир как один из самых опытных советских и российских альпинистов. Он покорил 11 восьмитысячников планеты и стал героем трагической экспедиции на Эверест, описанной в книге Джона Кракауэра «В разреженном воздухе».