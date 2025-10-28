Челябинская дума поддержала установку памятника альпинисту Букрееву

Анатолий Букреев родился в Коркино и прославился на весь мир как один из самых опытных советских и российских альпинистов. Он покорил 11 восьмитысячников планеты и стал героем трагической экспедиции на Эверест, описанной в книге Джона Кракауэра «В разреженном воздухе».