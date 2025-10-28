В городе Ардатове в Мордовии благоустроили центральный сквер

Общая площадь преображенной общественной территории — почти 20 тыс. кв. м. Она расположена в районе улиц Карла Маркса, Комсомольской, Красноармейской и переулка Горького. Там построили тротуары, установили скамейки, урны, навигационные и информационные стенды. Также специалисты обустроили места для отдыха и пространство для проведения мероприятий с амфитеатром. А для любителей спорта оборудовали площадку для занятий физкультурой.