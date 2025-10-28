В городе Ардатове в Мордовии благоустроили центральный сквер

Сквер в центре города Ардатова в Республике Мордовии благоустроили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Общая площадь преображенной общественной территории — почти 20 тыс. кв. м. Она расположена в районе улиц Карла Маркса, Комсомольской, Красноармейской и переулка Горького. Там построили тротуары, установили скамейки, урны, навигационные и информационные стенды. Также специалисты обустроили места для отдыха и пространство для проведения мероприятий с амфитеатром. А для любителей спорта оборудовали площадку для занятий физкультурой.
«Проекты благоустройства помогают сохранить историю и привлечь внимание к культуре и традициям нашей малой родины. Мы уверены, что новый сквер вдохновит молодых людей больше интересоваться культурой родного края и гордиться его наследием», — отметила главный специалист администрации городского поселения Ардатов Надежда Мосина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.