На три дня остановят нижегородскую канатную дорогу в ноябре

Остановка связана с проведением запланированных технических мероприятий, направленных на обслуживание главного редуктора.
Эти мероприятия являются важными для обеспечения надежности и безопасности функционирования канатной дороги. Сроки работ выбраны с учетом интересов пассажиров и назначены на выходные, чтобы минимизировать возможные неудобства для тех, кто регулярно использует канатную дорогу для поездок на работу или учёбу.
«Периодическое техническое обслуживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности и долговременной эксплуатации канатной дороги. Проведение этих работ способствует предотвращению потенциальных сбоев и гарантирует комфортные поездки для всех пассажиров в будущем», — подчеркнул генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев.
Действие обычных проездных билетов будет автоматически продлено на три дня. Льготные проездные билеты останутся действительными бессрочно и не требуют продления.
Пассажирам, которым необходимо перемещаться между Нижним Новгородом и Бором в период остановки канатной дороги, рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.
Ранее сообщалось, что график работы нижегородской канатной дороги изменится в начале ноября.