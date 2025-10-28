Ричмонд
На три дня остановят нижегородскую канатную дорогу в ноябре

В Нижнем Новгороде временно приостановят работу канатной дороги «Нижний Новгород — Бор» с 14 по 16 ноября 2025 года. Об этом сообщили в АО «Нижегородская канатная дорога».

Источник: Правительство Нижегородской области

Остановка связана с проведением запланированных технических мероприятий, направленных на обслуживание главного редуктора.

Эти мероприятия являются важными для обеспечения надежности и безопасности функционирования канатной дороги. Сроки работ выбраны с учетом интересов пассажиров и назначены на выходные, чтобы минимизировать возможные неудобства для тех, кто регулярно использует канатную дорогу для поездок на работу или учёбу.

«Периодическое техническое обслуживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности и долговременной эксплуатации канатной дороги. Проведение этих работ способствует предотвращению потенциальных сбоев и гарантирует комфортные поездки для всех пассажиров в будущем», — подчеркнул генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев.

Действие обычных проездных билетов будет автоматически продлено на три дня. Льготные проездные билеты останутся действительными бессрочно и не требуют продления.

Пассажирам, которым необходимо перемещаться между Нижним Новгородом и Бором в период остановки канатной дороги, рекомендуется воспользоваться другими видами транспорта.

Ранее сообщалось, что график работы нижегородской канатной дороги изменится в начале ноября.