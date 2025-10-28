На три дня остановят нижегородскую канатную дорогу в ноябре

Эти мероприятия являются важными для обеспечения надежности и безопасности функционирования канатной дороги. Сроки работ выбраны с учетом интересов пассажиров и назначены на выходные, чтобы минимизировать возможные неудобства для тех, кто регулярно использует канатную дорогу для поездок на работу или учёбу.