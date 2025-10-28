Разработан материал для улучшения регенерации костей

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Ученые из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии получили образцы материала для основе биоразлагаемого полимера для улучшения восстановления костей. Об этом сообщили в Telegram-канале института.
Остеопороз — заболевание скелета, характеризующееся высоким риском переломов. По словам специалистов из НИИКЭЛ, сейчас оно приобрело форму «молчаливой пандемии», поскольку до определенного момента, а именно перелома кости, болезнь себя никак не проявляет. Распространенность остеопороза достигает 34% среди женщин и 27% среди мужчин в возрасте 50 лет и старше.
«Опытный образец уже получен. В его основе — поликапролактон — биоразлагаемый полимер с ионным покрытием из кальция и магния», — говорится в сообщении.
Сначала ученые синтезируют исходные волокна, после чего они отправляются в Москву. Там их вымачивают в нескольких растворах, чтобы получить ионное покрытие с кальцием и магнием. Это позволяет можно небольшие пустоты, обрабатывать костные импланты, чтобы они быстрее приживались. Ученые испытали материал на культуре клеток, сравнив с уже существующими дорогостоящими белками, которые стимулируют деление нужных клеток. Разработанный в Новосибирске полимер показал эффективность в ходе первых испытаний. «Материал, содержащий ионы магния, нравится клеткам больше, они намного лучше делятся», приводятся в сообщении слова лаборанта-исследователя НИИКЭЛ Кристины Курковой.