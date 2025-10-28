Разработан материал для улучшения регенерации костей

Сначала ученые синтезируют исходные волокна, после чего они отправляются в Москву. Там их вымачивают в нескольких растворах, чтобы получить ионное покрытие с кальцием и магнием. Это позволяет можно небольшие пустоты, обрабатывать костные импланты, чтобы они быстрее приживались. Ученые испытали материал на культуре клеток, сравнив с уже существующими дорогостоящими белками, которые стимулируют деление нужных клеток. Разработанный в Новосибирске полимер показал эффективность в ходе первых испытаний. «Материал, содержащий ионы магния, нравится клеткам больше, они намного лучше делятся», приводятся в сообщении слова лаборанта-исследователя НИИКЭЛ Кристины Курковой.