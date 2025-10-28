В деревне Трубашур в Удмуртии откроют новый медпункт

В здании смонтировали все необходимые инженерные системы, в том числе сантехнику, вентиляцию и электричество. Также его оснастили необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием. Специалисты благоустроили прилегающую к ФАПу территорию. На ней разместили лестницы и скамейки, а для маломобильных посетителей организовали пандусы. Там также установили ограждения и уличное освещение. Открыть новый фельдшерско-акушерский пункт собираются до конца осени.