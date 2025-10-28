В деревне Трубашур в Удмуртии откроют новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в деревне Трубашур Удмуртской Республики. Об этом сообщили в администрации Глазовского района.
В здании смонтировали все необходимые инженерные системы, в том числе сантехнику, вентиляцию и электричество. Также его оснастили необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием. Специалисты благоустроили прилегающую к ФАПу территорию. На ней разместили лестницы и скамейки, а для маломобильных посетителей организовали пандусы. Там также установили ограждения и уличное освещение. Открыть новый фельдшерско-акушерский пункт собираются до конца осени.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.