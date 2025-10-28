Ричмонд
В Югорске в ХМАО появилась новая детская площадка на улице Попова

Там разместили игровой комплекс с горкой и качели.

Современную детскую площадку установили во дворе дома № 4 на улице Попова в Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Для ребят разместили игровой комплекс с горкой и качели. Для их безопасности там уложили покрытие из резиновой крошки, а также установили скамейки, урны и ограждение. Рядом с площадкой сделали тротуар.

Напомним, что за этот год в Югорске оборудовали четыре современных и безопасных детских городка. Они появились на улицах Мира, Геологов, Кирова и Механизаторов. А до конца 2030-го в городе появятся еще 40 детских и три спортивные площадки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.