За 490 млн ремонт нового здания суда в Омске проведет фирма Самвела Григоряна

В Омске определили подрядчика, который реконструирует и отремонтирует здание на улице Куйбышева за СКК имени Блинова для размещения там нового корпуса Куйбышевского райсуда. В понедельник, 27 октября, контракт на выполнение ремонта официально заключили с ООО «ИКГ-Транс».
Договор подписали начальник управления Судебного департамента в Омской области Константин Смагин и директор компании Василий Ткач.
Ранее электронные торги по определению подрядчика прошли 16 октября. Стартовая цена там составляла 515,3 млн рублей. Заявки на аукцион было две. «ИКГ-Транс» снизил стоимость работ до 481,8 млн рублей, его конкурент — до 484,4 млн.
Здание на улице Куйбышева, 79 ранее занимали омское управление Роскомнадзора, «Альфа-банк» (а до него — еще «Инкомбанк»).
По условиям договора, подрядчик должен приступить к работам по демонтажу уже в 2025 году. Сами же капремонт и реконструкцию он будет вести в 2026−27 годах. Завершить все необходимо до 30 ноября 2027 года.
ООО «ИКГ-Транс» зарегистрировано в Омской области в райцентре Любинском. Работу свою оно начало с июня 2005 года. Учредителем ООО является Самвел Григорян. Ранее фирма построила в Омске поликлинику в Октябрьском округе.
До того «КП Омск» уже писала, что на ремонт здания объявляли торги и называли цену работ в 515 млн рублей. Как видим, по результатам аукциона сэкономить удастся 34 млн.