Что делать и куда сообщать, если вы заметили в небе беспилотник

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, то сообщить об этом следует либо в милицию, либо в пограничные органы. Об этом шла речь на конференции «О вопросах усиления охраны воздушного пространства Республики Беларусь и использования беспилотных летательных аппаратов в рамках законодательства» в Национальном пресс-центре.

«Сам факт нахождения беспилотника в небе не является запретной нормой — их не запрещено использовать абсолютно всем. Вместе с тем, сообщать о БПЛА нужно хотя бы для того, чтобы обратить внимание на сам беспилотный летательный аппарат, на законность его нахождения, чтобы провести проверку документов, которая есть у оператора», — пояснил Ростислав Давидюк, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь.

Информировать о беспилотниках следует по телефону 102.

Как отметил Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ГПК, если беспилотник замечен в пределах приграничной территории, о нем следует сообщать в пограничные органы.

Прежде мы писали, где нужно ставить на учет гражданские беспилотники.

