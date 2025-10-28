Что делать и куда сообщать, если вы заметили в небе беспилотник

«Сам факт нахождения беспилотника в небе не является запретной нормой — их не запрещено использовать абсолютно всем. Вместе с тем, сообщать о БПЛА нужно хотя бы для того, чтобы обратить внимание на сам беспилотный летательный аппарат, на законность его нахождения, чтобы провести проверку документов, которая есть у оператора», — пояснил Ростислав Давидюк, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь.