Нижегородские шахтеры и летчики получили надбавку к пенсии в октябре

Согласно информации, надбавки к пенсии полагаются за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда и назначается на основе соответствующих федеральных законов. В августе-октября средний размер надбавки для бывших шахтеров составил 3 877 рублей, а для летчиков — 24 468 рублей.