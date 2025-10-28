Нижегородские шахтеры и летчики получили надбавку к пенсии в октябре

Бывшие шахтеры и летчики получили надбавку к пенсии в октябре в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
Согласно информации, надбавки к пенсии полагаются за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда и назначается на основе соответствующих федеральных законов. В августе-октября средний размер надбавки для бывших шахтеров составил 3 877 рублей, а для летчиков — 24 468 рублей.
Однако в сентябре было принято постановление Правительства Российской Федерации № 1421. Оно предписывало учесть в расчетах взносы от работодателей в период с апреля по июнь.
Для шахтеров надбавка увеличилась до 4 667 рублей (+790 рублей), а членам летных экипажей воздушных судов увеличили надбавку до 27 104 рублей (+2636 рублей).