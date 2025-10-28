Топ-менеджер Сбера Татьяна Евдина рассказала о влиянии обратной связи на человека

Один из трех ключевых фильтров восприятия обратной связи — эффект Барнума, также известный как эффект Форера, он же «эффект гороскопа», он же «эффект бармена». Это один из фундаментальных и самых мощных инструментов манипулятора. Он аппелирует не к логике, а к эмоциям и нарциссизму. Услышать что-то приятное и лестное о себе — это базовая потребность. Манипулятор, используя формулировки, например «вы очень глубокий человек», создает у жертвы иллюзию, что его увидели и поняли на глубоком уровне. Это вызывает доверие и отключает внутреннего цензора, который мог бы подвергнуть сомнению дальнейшие действия манипулятора. Ключевой механизм эффекта — это подмена общего частным. Манипулятор говорит вещи, которые верны для 90% людей, но подает их как эксклюзивное откровение, предназначенное именно вам. Жертва начинает видеть в манипуляторе эксперта, гуру и исключительно проницательного человека. Этот эффект является мощным барьером на пути эффективной коммуникации, так как заранее настраивает человека на принятие любой обратной связи, которая кажется ему персональной и лестной, даже если она лишена конкретики и объективных критериев.