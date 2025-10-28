Приморский район оказался в плену вечного ремонта «Водоканала»

Работы начались летом 2024 года и должны были завершиться в октябре 2025 года, но на многих участках работы либо идут медленно, либо вовсе остановлены, передаёт корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова.
На Богатырском проспекте и соседних улицах жители жалуются на перекопанные улицы и отсутствие ограждений. На Полевой Сабировской улице оборудованы лишь ямы, активных работ и ограждений нет, что создаёт опасность для пешеходов и водителей.
Судя по соседним участкам, завершение работ может затянуться на годы, а терпение жителей испытывается на прочность.