Приморский район оказался в плену вечного ремонта «Водоканала»

В Приморском районе Петербурга продолжаются работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по реконструкции водоводов и прокладке инженерных сетей. Глава района — Богдан Заставный, руководитель водоканала — Сергей Волков.

13

Работы начались летом 2024 года и должны были завершиться в октябре 2025 года, но на многих участках работы либо идут медленно, либо вовсе остановлены, передаёт корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова.

На Богатырском проспекте и соседних улицах жители жалуются на перекопанные улицы и отсутствие ограждений. На Полевой Сабировской улице оборудованы лишь ямы, активных работ и ограждений нет, что создаёт опасность для пешеходов и водителей.

Судя по соседним участкам, завершение работ может затянуться на годы, а терпение жителей испытывается на прочность.