В Вологодской области отремонтировали проезд по селу Миньково

Проезд по селу Миньково — это важная часть улично-дорожной сети населенного пункта. Дорога проходит через центр, где расположены Миньковская средняя школа имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П. И. Беляева, фельдшерско-акушерский пункт, стадион и другие значимые объекты. Кроме того, по ней можно выехать на трассу Тотьма — Никольск, которая соединяет Миньково с селом имени Бабушкина.