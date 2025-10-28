Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области отремонтировали проезд по селу Миньково

Работы провели на объекте протяженностью 2,7 км.

Автомобильный проезд по селу Миньково в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы провели на объекте протяженностью 2,7 км. Специалисты обновили покрытие проезжей части, обустроили водопропускные трубы и укрепили обочины. Еще они нанесли разметку, установили 160 знаков и барьерное ограждение, смонтировали новый автопавильон на остановке общественного транспорта.

Проезд по селу Миньково — это важная часть улично-дорожной сети населенного пункта. Дорога проходит через центр, где расположены Миньковская средняя школа имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П. И. Беляева, фельдшерско-акушерский пункт, стадион и другие значимые объекты. Кроме того, по ней можно выехать на трассу Тотьма — Никольск, которая соединяет Миньково с селом имени Бабушкина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.