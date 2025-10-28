В Вологодской области отремонтировали проезд по селу Миньково

Автомобильный проезд по селу Миньково в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы провели на объекте протяженностью 2,7 км. Специалисты обновили покрытие проезжей части, обустроили водопропускные трубы и укрепили обочины. Еще они нанесли разметку, установили 160 знаков и барьерное ограждение, смонтировали новый автопавильон на остановке общественного транспорта.
Проезд по селу Миньково — это важная часть улично-дорожной сети населенного пункта. Дорога проходит через центр, где расположены Миньковская средняя школа имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П. И. Беляева, фельдшерско-акушерский пункт, стадион и другие значимые объекты. Кроме того, по ней можно выехать на трассу Тотьма — Никольск, которая соединяет Миньково с селом имени Бабушкина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.