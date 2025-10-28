Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами

Министр транспорта РФ Андрей Никитин распорядился утвердить пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны, сообщило ведомство. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте.