Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами

Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минтранс РФ рекомендовал оборудовать автобусы и автомобили такси детскими креслами, а на парковках выделить места для семей с детьми, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин распорядился утвердить пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль страны, сообщило ведомство. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте.

«Рекомендуемые меры включают… наличие выделенных парковочных мест для семей с детьми вблизи объектов транспортной инфраструктуры… обеспечение наличия детских сидений и бустеров в автомобилях такси и автобусах», — говорится в материалах министерства.

Помимо этого, рекомендуется обучение персонала на объектах общественного транспорта основам работы с семьями, включая навыки общения с детьми и родителями.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше