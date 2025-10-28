В поселке Сатис в Нижегородской области открыли модельную библиотеку

Библиотеку, модернизированную до статуса модельной в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», открыли в поселке Сатис Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Это первая модельная библиотека в Дивеевском муниципальном округе. Сделан капитальный ремонт всех помещений, библиотека оснащена мебелью и техникой, она полностью готова к приему посетителей и отвечает потребностям читателей всех возрастов», — рассказал заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Александр Клюканов.
В учреждении обустроили пространства для проведения конференций, выставок и мастер-классов, занятий кружков, работы с электронными ресурсами. Все зоны оснастили современным мультимедийным оборудованием. Для юных читателей приобрели интерактивные песочницу и стол, а еще глобус с дополненной реальностью.
Помимо этого, в библиотеку закупили более 1,1 тыс. новых книг. Оцифровывать печатные издания в электронный формат будут с помощью нового сканера. Это позволит переводить текст в аудио или же увеличивать шрифт для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.