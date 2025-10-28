В селе Донском на Ставрополье обустроили детскую площадку

Современная детская площадка появилась на улице Комарова в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Площадку оформили в музыкальном стиле. Игровой комплекс сделали в виде гитары. Еще специалисты смонтировали горку, карусель, элементы для лазанья, а также арт-объекты и скамейки. Для безопасности детей на территории уложили покрытие из резиновой крошки, установили ограждение и освещение.
Отмечается, что всего в Труновском округе преобразили пять парков и общественных пространств. Они расположены в селах Труновском, Донском и поселке имени Кирова.
«По поручению губернатора Владимира Владимирова благоустройству общественных пространств уделяется особое внимание. Реализация объектов до конца года завершится во всех муниципальных образованиях. Из 37 территорий текущего года полностью готовы 26, на остальных работы находятся в завершающей стадии», — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.