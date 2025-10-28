Завершен ремонт водовода в Советском районе Воронежа

Как известно, минувшим утром в Советском районе Воронежа произошла авария на водоводе диаметром 500 мм.
— Специалисты установили свертную муфту и выполнили опрессовку аварийного участка трубопровода, — сообщили в РВК-Воронеж в 13:06.
По словам пресс-службы ведомства, бригада открыла задвижки и запустила водопроводную линию в работу. Осталось засыпать котлован и навести порядок на территории.
Важно не забывать, что наполнение системы водоснабжения понадобится некоторое время. Кроме того, после отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Главное, что по биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.