Строительство развязки Приморского шоссе и М-32 перешло на новый этап

В Санкт-Петербурге у «Лахты Центра» продолжаются работы на Приморском шоссе на пересечении с магистралью М-32. Подрядная организация приступила ко второму этапу переустройства дороги.
Развязка соединит Приморское шоссе с магистралью М-32, о чем сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-центр Смольного.
«Магистраль протяженностью 7,7 км соединит Приморское шоссе с перспективной трассой М-49. Вместе с трассой М-1, будущим дублером Приморского шоссе, это обеспечит транспортную доступность всесезонного курорта “Санкт-Петербург Марина” в Горской и упростит сообщение северных районов с другими частями города», — рассказал губернатор Александр Беглов.
Строители начали укладывать дорожное покрытие новых полос в сторону Ленинградской области. Также здесь постепенно обустраивают подземный пешеходный переход. В направлении Петербурга на Приморском шоссе уже сделаны две новые полосы. Протяженность составляет 443 метра.
Напомним, переустройством Приморского шоссе занимается АО «ВАД». Работы у «Лахты Центра» ведутся с прошлого года.