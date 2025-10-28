Строительство развязки Приморского шоссе и М-32 перешло на новый этап

Узнать больше по теме

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.