В подмосковном Серпухове отремонтируют школу № 7

Учреждение находится по адресу: улица Фирсова, 9. Сейчас специалисты завершают демонтажные работы и уже приводят в порядок кровлю. Еще по проекту в учреждении заменят оконные блоки, двери и вентиляцию, утеплят и покрасят стены, обновят полы. Также мастера проложат сети водоснабжения, канализации, отопления и другие. Помещения оснастят современным оборудованием и новой мебелью. Открыть модернизированную школу планируют 1 сентября 2026 года.