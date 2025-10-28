Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Серпухове отремонтируют школу № 7

Открыть учреждение планируют 1 сентября 2026 года.

Капитальный ремонт проведут в здании школы № 7 Серпухова в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится по адресу: улица Фирсова, 9. Сейчас специалисты завершают демонтажные работы и уже приводят в порядок кровлю. Еще по проекту в учреждении заменят оконные блоки, двери и вентиляцию, утеплят и покрасят стены, обновят полы. Также мастера проложат сети водоснабжения, канализации, отопления и другие. Помещения оснастят современным оборудованием и новой мебелью. Открыть модернизированную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.