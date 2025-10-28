В подмосковном Серпухове отремонтируют школу № 7

Капитальный ремонт проведут в здании школы № 7 Серпухова в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Учреждение находится по адресу: улица Фирсова, 9. Сейчас специалисты завершают демонтажные работы и уже приводят в порядок кровлю. Еще по проекту в учреждении заменят оконные блоки, двери и вентиляцию, утеплят и покрасят стены, обновят полы. Также мастера проложат сети водоснабжения, канализации, отопления и другие. Помещения оснастят современным оборудованием и новой мебелью. Открыть модернизированную школу планируют 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.