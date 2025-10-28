Узбекистанцы пытались ввезти в Турцию золото на 8 миллионов долларов

Ранее мы неоднократно сообщали о существовании криминальных группировок, занимающихся незаконной добычей золота на территории Узбекистана. Драгоценный металл затем нелегально вывозится в Индию и Турцию, где перерабатывается в ювелирные изделия. После этого готовая продукция нередко возвращается в Узбекистан контрабандой.