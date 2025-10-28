Ричмонд
Узбекистанцы пытались ввезти в Турцию золото на 8 миллионов долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). Турецкая полиция задержала пятерых граждан Узбекистана, пытавшихся контрабандно ввезти в страну свыше 61 килограмма золота. Трое женщин и двое мужчин прилетели из Узбекистана через Стамбул в аэропорт города Невшехир (Каппадокия).

Источник: Vaib.Uz

Таможенников насторожило, что пассажиры перевозили кухонную технику, вес которой заметно превышал норму для подобного оборудования. При дополнительной проверке в мясорубках и миксерах было обнаружено 61 килограмм 121 грамм золота. Драгоценный металл был расплавлен и замаскирован под металлические комплектующие техники.

Предварительная стоимость изъятого золота оценивается примерно в 8 миллионов долларов.

По данным полиции, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой заранее получили информацию о возможной попытке ввоза золота. В аэропорту также был задержан гражданин Турции, приехавший встречать контрабандистов.

Все подозреваемые и изъятые ценности переданы судебным органам. Следствию предстоит выяснить, откуда поступило золото, и кто стоит за схемой его перевозки.

Ранее мы неоднократно сообщали о существовании криминальных группировок, занимающихся незаконной добычей золота на территории Узбекистана. Драгоценный металл затем нелегально вывозится в Индию и Турцию, где перерабатывается в ювелирные изделия. После этого готовая продукция нередко возвращается в Узбекистан контрабандой.

Расследование продолжается.