Узбекистанцы пытались ввезти в Турцию золото на 8 миллионов долларов

Таможенников насторожило, что пассажиры перевозили кухонную технику, вес которой заметно превышал норму для подобного оборудования. При дополнительной проверке в мясорубках и миксерах было обнаружено 61 килограмм 121 грамм золота. Драгоценный металл был расплавлен и замаскирован под металлические комплектующие техники.
Предварительная стоимость изъятого золота оценивается примерно в 8 миллионов долларов.
По данным полиции, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой заранее получили информацию о возможной попытке ввоза золота. В аэропорту также был задержан гражданин Турции, приехавший встречать контрабандистов.
Все подозреваемые и изъятые ценности переданы судебным органам. Следствию предстоит выяснить, откуда поступило золото, и кто стоит за схемой его перевозки.
Ранее мы неоднократно сообщали о существовании криминальных группировок, занимающихся незаконной добычей золота на территории Узбекистана. Драгоценный металл затем нелегально вывозится в Индию и Турцию, где перерабатывается в ювелирные изделия. После этого готовая продукция нередко возвращается в Узбекистан контрабандой.
Расследование продолжается.