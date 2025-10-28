Ричмонд
Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы

Минтранс РФ рекомендовал установить в аэропортах и вокзалах детские унитазы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минтранс РФ посоветовал аэропортам, железнодорожным и автовокзалам страны иметь пандусы с лифтами для удобства пассажиров с детскими колясками, а в туалетах соблюдать чистоту и ставить детские унитазы, следует из материалов министерства, которые изучило РИА Новости.

Министерство сообщило, что министр Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми. Они направлены на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте, включая авиатранспорт и аэропорты, железнодорожный транспорт и железнодорожные вокзалы, автотранспорт и пункты пропуска через госграницу.

«Рекомендуется создание комфортной среды для семей с детьми на всех этапах путешествия: а) наличие пандусов и лифтов для доступа с колясками в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте… б) обеспечение чистоты и удобства в туалетах, включая наличие пеленальных столиков и детских унитазов», — говорится в рекомендациях Минтранса РФ.

Как отметили в министерстве, методические рекомендации предлагается внедрить в государственных и частных транспортных компаниях, а также в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, обеспечивающих услугами пассажиров с детьми.

Предоставление специального обслуживания для семей с детьми рекомендуется предусмотреть в правилах и инструкциях транспортных компаний.

