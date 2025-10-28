Минтранс рекомендовал установить в аэропортах и на вокзалах детские унитазы

Министерство сообщило, что министр Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для внедрения принципа семейноцентричности в транспортную отрасль. В частности, они содержат рекомендации по стандарту транспортного обслуживания пассажиров с детьми. Они направлены на обеспечение комфортного и безопасного путешествия для семей с детьми на общественном транспорте, включая авиатранспорт и аэропорты, железнодорожный транспорт и железнодорожные вокзалы, автотранспорт и пункты пропуска через госграницу.