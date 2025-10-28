Ричмонд
Вася Обломов* закрыл бизнес в России

Музыкант-иноагент Вася Обломов закрыл свой бизнес в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов*, перестал быть индивидуальным предпринимателем в России, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — говорится в карточке предпринимателя.

Согласно этим данным, Гончаров* зарегистрировал ИП в апреле 2012 года. Основным видом деятельности указаны звукозапись и издание музыкальных произведений.

Вася Обломов* уехал из России после начала специальной военной операции. В апреле этого года Минюст включил его в список иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.