В селе Донгарон Северной Осетии обустроят парковую зону

Современную парковую зону благоустроят в селе Донгарон Республики Северная Осетия — Алания в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ, топлива и энергетики.
Специалисты уже уложили тротуары, установили скамейки и урны. Для детей там разместили игровую зону с качелями и каруселями, а любители активного отдыха смогут тренироваться на оборудованной спортивной площадке. В завершение работ на общественной территории высадят кустарники и деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.