МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Значительная часть программы Конгресса молодых ученых (КМУ), который пройдет с 26 по 28 ноября 2025 года на федеральной территории «Сириус», будет посвящена энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли в честь 80-летия российской атомной промышленности. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.
«Ключевой темой V Конгресса молодых ученых станет “Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего”. В 2025 году отмечается 80-летие атомной промышленности, и значительная часть программы V Конгресса молодых ученых будет посвящена энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что архитектура КМУ сосредоточена вокруг четырех основных треков: «Большие вызовы: импульс развития», «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений», «Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура» и «Поля взаимодействия: международное сотрудничество». Кроме того, помимо традиционных мероприятий Научной гостиной и Школы РНФ, в деловую программу войдут новые форматы мероприятий, в том числе формат «Обратная связь», где молодые ученые смогут задать вопросы представителям власти, главам компаний и руководителям ведущих научных и образовательных организаций.
«На Конгрессе обсудим не только достижения в сфере энергетики, но и энергию познания, энергию сотрудничества, необходимую для выстраивания новых механизмов развития науки в нашей стране и в мире», — приводятся в сообщении слова руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.
