Значительная часть программы V Конгресса молодых ученых будет посвящена энергетике

Отмечается, что архитектура КМУ сосредоточена вокруг четырех основных треков: «Большие вызовы: импульс развития», «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений», «Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура» и «Поля взаимодействия: международное сотрудничество». Кроме того, помимо традиционных мероприятий Научной гостиной и Школы РНФ, в деловую программу войдут новые форматы мероприятий, в том числе формат «Обратная связь», где молодые ученые смогут задать вопросы представителям власти, главам компаний и руководителям ведущих научных и образовательных организаций.