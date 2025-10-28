Росатом разработал превосходящий зарубежные аналоги сплав для энергоустановок

Проведенные структурные исследования подтвердили стабильность характеристик материала в широком диапазоне рабочих температур, что открывает возможности для его использования в перспективных энергетических проектах. В частности, новый сплав уже включен в эскизный проект угольного энергоблока с ультрасверхкритическими параметрами пара, то есть работающего при повышенных значениях давления до 35 МПа и температуры более 700 градусов Цельсия.