Выявлена причина возникновения алкогольной зависимости

В экспериментах ученые выявили, что особи с изменением гена CHRNA3, регулирующего активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, дольше сохраняют тягу к алкоголю и способны переносить его более высокие концентрации. Из-за нарушенной работы гена притупляется нормальная реакция мозга на спиртное — успокаивающий эффект на низких дозах ослабевает, а механизм «отвращения» к алкоголю включается позже.
Анализ показал, что мутация влияет на экспрессию генов, отвечающих за баланс возбуждающих и тормозных сигналов в мозге. Это объясняет, почему некоторые люди изначально менее чувствительны к алкоголю и, как следствие, более подвержены формированию зависимости.
Авторы отмечают, что выявленный генетический механизм поможет разработать персонализированные стратегии профилактики и лечения алкоголизма, а также точнее прогнозировать предрасположенность к зависимости.
Ранее стало известно, что люди, регулярно страдающие изжогой, чаще подвержены развитию алкогольной зависимости.