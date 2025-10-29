Выявлена причина возникновения алкогольной зависимости

Анализ показал, что мутация влияет на экспрессию генов, отвечающих за баланс возбуждающих и тормозных сигналов в мозге. Это объясняет, почему некоторые люди изначально менее чувствительны к алкоголю и, как следствие, более подвержены формированию зависимости.