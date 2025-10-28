Жителям Молдовы стоит проверить запас лекарств: На землю надвигается магнитная буря — ученые сообщили, когда эта напасть закончится

Магнитная буря накроет Землю.
По прогнозам, 28 октября магнитосфера Земли перейдёт в состояние возмущения и, вероятно, достигнет уровня слабой магнитной бури. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается всего в 5%, возбуждённой — в 20%, тогда как вероятность магнитной бури достигает 75%.
Уже в ночь на 28 октября ожидается значительное усиление геомагнитной активности, которое продлится примерно до утра 29 октября, пишет ura.news. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к самочувствию: возможны головные боли, усталость, скачки давления и нарушения сна.
После всплеска 28−29 октября учёные прогнозируют спокойный период до начала ноября.
