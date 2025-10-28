Жителям Молдовы стоит проверить запас лекарств: На землю надвигается магнитная буря — ученые сообщили, когда эта напасть закончится

По прогнозам, 28 октября магнитосфера Земли перейдёт в состояние возмущения и, вероятно, достигнет уровня слабой магнитной бури. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается всего в 5%, возбуждённой — в 20%, тогда как вероятность магнитной бури достигает 75%.