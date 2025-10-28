Музей специальной военной операции появится в Волгограде

В Волгоградской области создадут Музей специальной военной операции. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил на встрече с молодежью 28 октября, посвященной Фестивалю #ТриЧетыре. Заседание оргсовета состоялось в обновленном здании ТЮЗа.
«Учитывая важность и значение СВО для настоящего и будущего нашей страны, считаю своевременным приступить к организации и созданию в Волгоградской области музея специальной военной операции, посвященного мужеству и героизму современных защитников Отечества — участников специальной военной операции», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, в 2025 году четвертый Молодежный Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде был посвящен 80-летию Победы и подвигу защитников Отечества.