Более 900 школьников Кирова присоединились к экофестивалю «Зеленая среда»

Площадками фестиваля стали 15 высших учебных заведений, научных и общественных учреждений. Там для ребят провели мастер-классы по экологическому просвещению, а также тематические лекции, практикумы, интерактивные занятия и игры. В частности, в филиале Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого для школьников провели экскурсии по музею и дендрарию. Там специалисты показали, как выращивают растения в пробирках.