Более 900 школьников Кирова присоединились к экофестивалю «Зеленая среда»

Областной экологический фестиваль «Зеленая среда» прошел 22 октября в Кирове в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие свыше 900 учеников из 17 школ города, сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Площадками фестиваля стали 15 высших учебных заведений, научных и общественных учреждений. Там для ребят провели мастер-классы по экологическому просвещению, а также тематические лекции, практикумы, интерактивные занятия и игры. В частности, в филиале Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого для школьников провели экскурсии по музею и дендрарию. Там специалисты показали, как выращивают растения в пробирках.
«На протяжении дня школьники погружались в мир экологии, узнавали, как важно беречь природу. Каждый год фестиваль завоевывает все большую популярность и становится доброй традицией», — сказал министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.