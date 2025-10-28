Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки

Как уточнили в пресс-службе, сегодня при оценке злокачественности светлоклеточной почечно-клеточной карциномы почки патологоанатомы используют международную классификацию ВОЗ/ISUP, где оценка ведётся «на глаз», то есть по выраженности ядрышек в клетках и их относительном количестве в ткани опухоли. Однако даже опытные специалисты нередко расходятся в оценках: границы между степенями злокачественности не всегда очевидны.